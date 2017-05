Politie houdt verdachte aan voor plofkraak 's-Gravendeel

De verdachte werd in de buurt van de snelweg opgepakt.

De daders vluchtten in twee auto's, ramden een politiewagen en richtten tijdens de vlucht een vuurwapen op de politie, waarna die schoot. Via Twitter riep een wijkagent mensen op uit te kijken naar een of twee personen met natte kleding.

De plofkraak mislukte overigens doordat de politie er op tijd bij was. ''Het is daarom niet duidelijk of het om een plofkraak of ramkraak ging. Misschien wilden ze de pui wel rammen met een van de auto's", aldus een politiewoordvoerder.

Files

De A16 is rond 08.30 uur weer opengesteld in beide richtingen. Er rijden nog wel minder treinen. De afsluiting van de weg leidde tot flinke filevorming.