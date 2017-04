Agenten schieten op vluchtauto na plofkraak in 's-Gravendeel

De daders gingen er na de plofkraak in minstens twee auto's vandoor, meldt de politie Rotterdam.

De verdachten ramden op hun vlucht een politieauto. Ook richtten zij vanuit een van de vluchtauto's een vuurwapen op de agenten, die daarop hun schoten losten.

De zoektocht naar de daders is volgens de politie nog in volle gang. Vanwege politieonderzoek is de A16 maandagochtend tussen knooppunt Klaverpolder en 's-Gravendeel afgesloten.

Mislukt

De plofkraak mislukte doordat de politie er op tijd bij was. "Het is daarom niet duidelijk of het om een plofkraak of ramkraak ging. Misschien wilden ze de pui wel rammen met een van de auto's", aldus een politiewoordvoerder.

Ook bij de supermarkt vindt uitgebreid onderzoek plaats.