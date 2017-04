Huizen ontruimd in Hoorn nadat man dreigt met gasontploffing in woning

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meldt dat een man het noodnummer belde met de mededeling dat hij de gaskraan in zijn woning aan de Van Beijerenstraat had opengedraaid en een ontploffing zou veroorzaken. Uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd.

Toen het arrestatieteam ter plaatse was, kwam de verwarde man naar buiten en werd hij overmeesterd. Hij is meegenomen naar het bureau.

Zaterdagavond is in Kerkrade ook een verwarde man gearresteerd die zijn woning dreigde te laten ontploffen. Uit metingen van de brandweer bleek toen dat er geen gasophoping was. Dat was in Hoorn wel het geval.