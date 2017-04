'Honderden fouten gemaakt in administratie kamp Westerbork'

Ze zijn bijvoorbeeld na de oorlog bestempeld als overleden terwijl ze nooit officieel dood zijn verklaard of met een verkeerde naam op transport gezet. Dat meldt de Volkskrant zaterdag.

De fouten zijn ontdekt door onderzoekers die de hele administratie van het voormalige doorvoerkamp hebben doorgekeken. Zij deden dit nadat in 2005, toen alle namen werden voorgelezen van de 102.000 Nederlanders die zijn omgekomen nadat zij via Westerbork naar Duitsland werden afgevoerd.

Pas toen de administratie van Westerbork enkele jaren geleden werd gedigitaliseerd, is duidelijk geworden hoeveel fouten er eigenlijk in stonden.

Reconstructie

Van de 107.000 Nederlanders die in Westerbork verbleven voordat zij naar Duitsland moesten, hebben slechts vijfduizend de oorlog overleefd.

De onderzoekers hebben geprobeerd alle fouten te herstellen met behulp van de data van onder meer het Joods Historisch Museum, het Joods Digitaal Monument en het Rode Kruis. Er zijn nog zeshonderd namen waarover enige onduidelijkheid is.

Plunderingen

Uit een ander recent onderzoek, waarover dagblad Trouw zaterdag bericht, blijkt dat de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepaard ging met plunderingen en vernielingen door geallieerde troepen. Met name Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland kregen hier eind 1944 en begin 1945 mee te maken.

Op verschillende plekken in het Nationaal Archief in Den Haag zijn brieven en rapporten te vinden die incidenten in die wintermaanden tot in detail hebben beschreven. Het gaat vooral om correspondentie van het Nationaal Gezag, de organisatie die de orde in de bevrijde gebiedsdelen moest zien te handhaven.