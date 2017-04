Verdachte gearresteerd in moordonderzoek vader en zoon Zoetermeer

De man werd dinsdag gearresteerd in Rotterdam, terwijl hij de Opel Corsa die kort na de fatale schietpartij werd gestolen in brand stak. Of hij ook van betrokkenheid bij de dubbele moord zelf wordt verdacht, wilde de politie nog niet zeggen.

''We gaan natuurlijk wel verder onderzoek doen'', zei een woordvoerster. Ze voegde eraan toe dat de verdachte in beperking zit. Hij mag geen contact met de buitenwereld hebben, zijn advocaat uitgezonderd.

De politie bevestigde de arrestatie na een bericht van De Telegraaf.

Vluchtauto

In het tv-programma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak. Sindsdien heeft de politie zeker 25 tips binnengekregen over de schietpartij aan de Edisonstraat.

Het is nog steeds volstrekt onduidelijk waarom de vader en zoon om het leven zijn gebracht. Na de schietpartij vond de politie verderop een brandende BMW. Die was vermoedelijk van de daders. In dezelfde wijk hadden ze nog een auto klaargezet, denkt de politie: een Volkswagen met Belgisch kenteken. Maar in plaats van daarmee weg te rijden, beroofden ze tijdens hun vlucht iemand van zijn Opel Corsa.