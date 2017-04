Politie bevestigt dat slachtoffers schietpartij Zoetermeer vader en zoon zijn

Verschillende media meldden dinsdag al op basis van getuigen dat de slachtoffers een vader en zijn zoon waren. Ze zouden zich ophouden in het criminele milieu, maar de politie wil daar niet op ingaan.

De politie is ook nog op zoek naar twee verdachten die op de vlucht sloegen na de schietpartij.

Na het incident vond de politie verderop een brandende BMW. Die was vermoedelijk van de daders. In dezelfde wijk hadden ze nog een auto klaargezet, denkt de politie: een Volkswagen met Belgisch kenteken. Maar in plaats van daarmee weg te rijden, beroofden ze tijdens hun vlucht iemand van zijn Opel Corsa. Die auto is teruggevonden in Rotterdam.

Tips

Inmiddels heeft de politie 25 tips binnengekregen over de schietpartij aan de Edisonstraat. In tv-programma Opsporing Verzocht werd er dinsdagavond aandacht aan besteed. Hoe bruikbaar de informatie is, moet nog blijken. Rechercheurs trekken alle tips na, liet de politie weten.