'Rusland na terrorisme grootste dreiging voor Nederland'

Dat zegt directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) generaal-majoor Onno Eichelsheim maandag tijdens de presentatie van het jaarverslag van de MIVD.

De dienst waarschuwt voor de toegenomen hybride oorlogsvoering, de verbetering van de Russische militaire capaciteiten en de fors toegenomen cyberdreiging. Volgens Eichelsheim willen de Russen hun invloed in de voormalig sovjetstaten met een Russisch sprekende bevolking terug.

"Om dat doel te bereiken zal Moskou alles inzetten, ook militaire middelen", aldus de MIVD-baas. De dienst constateert dat de Russen steeds verder gaan in hun hybride oorlogsvoering. Daarbij moet gedacht worden aan het verspreiden van valse informatie.

Als voorbeeld haalt Eichelsheim nepnieuws aan dat in de nasleep van de MH17-ramp door de Russen is verspreid. Maar ook recenter in Litouwen waar het onjuiste bericht werd verspreid dat een Duitse NAVO-soldaat een vrouw had verkracht.

Syrië

De MIVD ziet ook dat Rusland technologisch enorme stappen heeft gezet. De federatie is in staat hoogwaardig militair materieel te fabriceren en te exporteren, maar het ook zelf te gebruiken zoals in Syrië. Daar strijdt Rusland aan de kant van president Bashar al-Assad tegen rebellenbewegingen en IS.

"Er is in het verleden bagatelliserend gedaan over de Russische krijgsmacht, maar dat beeld is na de inzet van Rusland in Syrië wel veranderd", aldus Eichelsheim. Daar hebben de Russen laten zien het vermogen te hebben snel te kunnen opereren, maar ook dat hun eenheden het buiten de eigen landsgrenzen lang kunnen volhouden.

Volgens de MIVD is niet alleen de conventionele militaire capaciteit verbeterd, ook op het gebied van digitale oorlogsvoering roeren de Russen zich. Zo heeft de dienst geconstateerd dat er pogingen zijn ondernomen door Rusland, maar ook China, om militaire informatie te stelen. Of dat gelukt is, kan de MIVD niet zeggen.

Verkiezingen

Ook ziet Eichelsheim dat Rusland pogingen onderneemt om westerse verkiezingen te saboteren. Een voorbeeld hiervan is de Russische hack van het team van de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton. Volgens Eichelsheim bestaat er een "gerede kans" dat er ook gepoogd is de Nederlandse verkiezingen te beïnvloeden.

De MIVD-baas ziet het als een belangrijke taak om een antwoord te formuleren op het verspreiden van onjuiste informatie. Een panklaar antwoord heeft de dienst nog niet. Hoe Nederland optreedt tegen de mislukte hackpogingen is niet bekend. Eichelsheim wist wel te melden dat de dienst binnen de Nederlandse krijgsmacht die zelf militaire cyberaanvallen kan uitvoeren, nog in oprichting is.