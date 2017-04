Kans op stevige buien en af en toe zon op Koningsdag

Volgens Weerplaza kan het weer in Nederland plaatselijk zeer verschillend zijn. Waar in de ene provincie een bui valt, kan aan de andere kant van het land de zon doorkomen. Maar vrijwel nergens in het land komen de temperaturen boven de 10 graden uit, verwacht ook het KNMI.

In de nacht van woensdag op donderdag, wanneer in veel plaatsen Koningsnacht wordt gevierd, kan het zelfs licht vriezen. Feestvierders wordt geadviseerd zich warm aan te kleden. Ook mensen die 's nachts al een plekje willen vrijhouden op de vrijmarkt moeten oppassen voor de kou, omdat het aan de grond het koudst is.

Hagel en onweer

Donderdagochtend kan beginnen met een korte hagel- of onweersbui. Met gemiddeld 10 graden is het koud voor eind april, wanneer het overdag normaal gesproken zo'n 15 graden zou moeten zijn. Een matige westenwind (windkracht 3), doet de dag in ieder geval niet nog kouder aanvoelen.

Koningsdagvierders in het westen van het land hebben iets meer geluk met het weer dan mensen elders. Volgens de voorspellingen zal de zon zich in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag vaker laten zien dan in Zwolle, Utrecht en Den Bosch. Ook de koninklijke familie, die de dag doorbrengt in Tilburg, wordt geadviseerd een paraplu bij de hand te houden.

Winters

Mensen die tot laat in de avond buiten doorbrengen, wordt aangeraden warme kleding mee te nemen. De kans op buien neemt in de loop van de avond af, maar de temperatuur is met zo'n 5 à 6 graden winters.

Ook in de aanloop naar donderdag blijft het door een lagedrukgebied boven de Britse eilanden wisselvallig weer, met kans op regen en koude temperaturen voor de tijd van het jaar.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 9°C 4°C NW 4 Woensdag 10°C 0°C NW 3 Donderdag 10°C 0°C NW 3 Vrijdag 10°C 0°C ZW 3 Zaterdag 14°C 2°C ZW 2