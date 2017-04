'Politie wil voorkomen dat onervaren agent ingezet wordt bij grote ramp'

"Bij de afhandeling van de MH17-ramp zijn collega's soms gevraagd plaats te nemen in de staf grootschalig- en bijzonder optreden (SGBO) of af te reizen naar Oekraïne op basis van beschikbaarheid", valt te lezen in de evaluatie die in handen is van het AD. Ze hielpen mee met het zoeken naar menselijke resten, spullen en bewijsstukken.

Omdat de ramp gebeurde tijdens de zomervakantie waren veel agenten niet beschikbaar. Hierdoor werden ook politiemensen, onder wie wijkagenten, die geen ervaring hadden met een grote crisis, ingezet. "Bij de ramp is niet altijd gekeken of mensen beschikken over de juiste eigenschappen die nodig zijn."

Politiewoordvoerder Thomas Aling zegt in de krant dat dit ertoe leidde dat niet alle agenten zich aan de regels hielden. Het kwam bijvoorbeeld voor dat agenten zelf tot actie overgingen, terwijl hiervoor eigenlijk toestemming nodig was. "Er lag geen mapje klaar met namen van mensen van wie we weten dat ze dit goed kunnen."

De politie gaat in de toekomstige selectie van nieuwe agenten ook meer rekening houden met of een agent het werk psychisch aankan. Aling zegt dat dit bij de MH17-ramp niet tot problemen leidde.