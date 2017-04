Oud-topman Staal van Vestia komt binnenkort vrij

Dat heeft het Functioneel Parket van het OM woensdagavond bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door het AD en De Telegraaf.

De voorlopige hechtenis van Staal wordt geschorst. Hij moet wel onder meer zijn paspoort inleveren, zodat hij het land niet kan verlaten. Hij wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij zou als bestuurder geld hebben verduisterd van een stichting die zich in Zuid-Afrika bezighield met sociale woningbouw.

Staal werd begin april opgepakt. In zijn woningen in Krimpen aan de Lek en op Bonaire was huiszoeking gedaan. Ook in België en Zuid-Afrika zijn de autoriteiten op verzoek van justitie in Nederland woningen binnengevallen.

Tijdens de doorzoekingen zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Justitie heeft ook beslag gelegd op bankrekeningen.