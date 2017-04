Overleden persoon Veendam is bewoner van verwoest appartement

Dat meldt de brandweer Groningen op Twitter.

In Veendam is het onderzoek nog in volle gang naar de oorzaak van de verwoestende explosie van een appartement woensdagmorgen. De klap kostte de bewoner het leven en het appartementencomplex raakte zwaar beschadigd.

Een deel van de bovenste verdieping is weggeblazen. De bewoner van de weggevaagde woning stond bekend als een overlastgever.

Geen opzet

Geruchten dat hij opzettelijk een gasexplosie heeft veroorzaakt en ook zou zijn gedood door de klap, zijn door de politie niet bevestigd. Volgens woningbouwvereniging Acantus werd er wel naar andere woonruimte gezocht om de overlastgevende bewoner in onder te brengen.

Nader onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd, maar daarvoor moet het getroffen pand eerst veilig zijn om te betreden. Volgens burgemeester Sipke Swiers is de ravage enorm en zit de schrik er goed in. In een straal van zeker 100 meter van het getroffen complex aan de Julianalaan sneuvelden de ruiten van woningen en kwamen dakpannen naar beneden.

Bewoners opgevangen

Alle 36 appartementen in het complex werden ontruimd, bewoners en andere omwonenden werden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. Omdat het pand instabiel is, bekeken bouwkundigen de constructie van het complex. Onduidelijk is hoeveel bewoners woensdag terug kunnen naar het appartementencomplex.

Swiers sprak met getroffen bewoners. "Het gaat om veel oudere mensen. Ze zijn enorm geschrokken en voelen zich enorm aangetast in hun gevoel van veiligheid", aldus de burgervader. "Ook zijn ze bezorgd over hun woonsituatie. Ze zullen nog lange tijd te kampen krijgen met de naweeën hiervan. De impact is echt enorm."