Eén dode na explosie in flatgebouw Veendam

Dat zegt de Veiligheidsregio Groningen.

Een woordvoerder kan nog niet zeggen of de overleden persoon de bewoner van het getroffen appartement is. De politie is bezig de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De twee gewonden zijn ter plekke behandeld.

Het gebouw op de hoek van de Julianalaan en de Prins Bernhardlaan is als gevolg van de ontploffing instabiel. Bouwkundigen hebben het pand, dat bestaat uit vier verdiepingen, gecontroleerd en is inmiddels gestut.

Er kan nog niks over de oorzaak worden gezegd. Na de ontploffing woedde er korte tijd brand, die snel werd geblust door de brandweer. Uit voorzorg is het gas afgesloten.

Weggevaagd

De bovenste verdieping is compleet weggevaagd. Ook is er veel schade aan andere appartementen. De brokstukken lagen tot aan de overkant van de straat.

De brandweer is ter plaatse met groot materieel en krijgt bijstand van specialistische brandweerteams uit andere provincies en bouwkundigen om veilig te kunnen handelen.

Verlaten

De bewoners van de overige woningen hebben het complex inmiddels moeten verlaten. Twintig personen worden opgevangen in de Sorghvliethal in Veendam.

Een persoon is aangehouden omdat diegene met een drone boven het complex vloog. Het is niet toegestaan om met een drone boven het gebouw te vliegen in verband met de politiehelikopter.