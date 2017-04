Christenen over de hele wereld vieren paasfeest

Volgens de bijbel stond Jezus drie dagen nadat hij op Golgotha was gekruisigd op uit de dood. Met zijn dood nam hij volgens christenen de schuld voor de zonden van de mensheid op zich.

Paus Franciscus spreekt traditiegetrouw rond het middaguur zijn zegen uit vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Vaticaanstad, het zogenoemde Urbi et Orbi. Het Sint-Pietersplein is zoals gewoonlijk versierd met bloemen uit Nederland.

In het Colosseum in Rome herdachten vrijdagavond tienduizenden gelovigen in aanwezigheid van de paus met een grote processie de lijdensweg van Jezus Christus. Franciscus vroeg bij deze bijeenkomst om vergiffenis voor de zonden van de kerk. Waarschijnlijk doelde de kerkvader daarmee op het schandaal rond seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Paasvuren

Ook veel Nederlanders die niet geloven geven met andere tradities invulling aan de paasdagen. Veel mensen genieten met hun familie van een uitgebreide paasbrunch.

In de gemeente Rijssen-Holten in Overijssel wordt weer gestreden om het grootste paasvuur. De jury bekroonde zaterdagavond al het buurtschap Dijkerhoek voor de mooiste en grootste houtstapel.

Natuurmonumenten spoort Nederlanders aan om tijdens het Paasweekend de natuur in te gaan. In schaapskooien kunnen kinderen pasgeboren lammetjes zien en veel boswachters organiseren speciale paaswandelingen.

Koude dagen

In de Brabantse plaats Schijndel vindt traditiegetrouw Paaspop plaats.

Ook pretparken, bioscopen en meubelboulevards beleven traditioneel zeer drukke dagen in het paasweekend. Het worden koude paasdagen, met een gemiddelde temperatuur van rond de 10 graden. Hiermee is Pasen kouder dan de afgelopen kerst, aldus meteorologische dienst Weeronline.