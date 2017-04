Buurtschap Dijkerhoek heeft weer het grootste paasvuur

Espelo eindigde als tweede met een stapel van 4899 kuub, de buurtschap Beuseberg werd derde met 3477 kuub. Holterbroek viel buiten de prijzen.

In deze vier buurtschappen van de gemeente Rijssen-Holten is tot het laatste moment met man en macht gewerkt om de vuurstapel zo groot mogelijk te maken. Vorig jaar had buurtschap Dijkerhoek gemeten naar inhoud ook de grootste brandstapel. De competitie vond voor de 53e maal plaats.

Beuseberg kreeg dit jaar overigens de schoonheidsprijs voor de mooiste paasstapel. De brandstapel in Espelo is al jaren het bekendste paasvuur in Nederland.

Immateriaal Erfgoed

De organisatie heeft ervoor gezorgd dat haar paasvuur op de lijst is gekomen van de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Zondagmiddag krijgt de organisatie officieel het certificaat uitgereikt. In 2012 was de stapel maar liefst 46 meter hoog en kreeg toen een vermelding in het Guinness Book of Records, aldus de organisatie.

Zondag, eerste paasdag, worden alle paasvuren ontstoken. Het KNMI waarschuwde vrijdag dat de traditionele paasvuren in het oosten van het land overlast kunnen veroorzaken: smog, rook en stank.