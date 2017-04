Q-koortspatiënten gaan in beroep tegen uitspraak rechter

De rechtbank oordeelde in januari dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld en zijn plicht niet had verzaakt bij de voorlichting over Q-koorts. Ook de genomen maatregelen waren voldoende.

Volgens Luc Rohof, een van de advocaten van de Q-koortspatiënten, steekt het de patiënten vooral dat de rechtbank oordeelde dat zij op basis van voorlichting van het RIVM hadden kunnen weten waar de besmette geitenbedrijven waren. "Op de site van de RIVM stond een kaartje. Daarop gaf het RIVM achteraf het aantal gemelde patiënten per gemeente aan, maar niet de bron van besmetting", stelt Rohof.

"Zo waren er bijvoorbeeld drie besmette bedrijven dicht bij elkaar in Hoogersmilde in Drenthe. Maar op het kaartje staat dat gebied niet donker gekleurd, omdat daar weinig patiënten wonen. Daar moest je wel wegblijven. Hoe had je dat als fietser kunnen weten", vervolgt de advocaat. "De rechtbank heeft er zich op dit punt wel erg makkelijk vanaf gemaakt."

Overleden

Q-koorts, een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan, brak in 2007 uit en duurde tot 2010. Duizenden mensen zijn ziek geworden. Officieel zijn inmiddels 75 mensen overleden aan de gevolgen ervan, maar waarschijnlijk zijn het er meer. Sinds de uitspraak van de rechtbank is ook een van de bijna driehonderd eisers overleden, aldus Rohof.

Na de uitspraak in januari is er volgens de raadsman spontaan veel hulp gekomen uit wetenschappelijke, medische en diergeneeskundige hoek met gronden voor een hoger beroep. Daarnaast zei een Kamermeerderheid dat er toch een tegemoetkoming moet komen.