Kans op nachtvorst in dagen na Paasweekend

Aan de grond kan de temperatuur zelfs nog verder dalen, zo laten de voorspellingen van het weerbureau zien.

Weeronline raadt aan om zomerplanten goed af te dekken of om deze binnen te zetten. Fruittelers moeten ook maatregelen nemen om de bloesem te beschermen. Dat kan door water op de bloesem te sproeien, waardoor die een beschermend ijslaagje krijgt.

Vorst in de tweede helft van april is niet heel uitzonderlijk. Pas als het 'IJsheiligen' is geweest (11 tot en met 14 mei), neemt de kans op nachtvorst sterk af.

De Paasdagen van dit jaar zijn met maxima rond 9 graden in het noorden en 11 in het zuiden ook al aan de frisse kant, circa 3 graden kouder dan normaal. Het wordt ook wisselvallig. Tweede Paasdag is kans op hagel en wat onweer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 10°C 3°C NW 4 Maandag 10°C 2°C N 4 Dinsdag 10°C 2°C NO 4 Woensdag 10°C -1°C NO 3 Donderdag 11°C -1°C W 4