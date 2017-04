Sylvana Simons miste 'historisch besef en empathie' bij verdachten

Dat vertelde zij vrijdagavond in het programma Pauw.

Justitie eist de afgelopen twee dagen werkstraffen en geldboetes tegen 22 verdachten die Simons via internet bedreigden met hatelijke teksten en afbeeldingen.

Zij noemde de rechtszaak een "ontluisterende, vervreemdende en troostende ervaring". Simons vond het ontluisterend dat slechts één van de verdachten, een jongen van 15, oprecht excuses aanbood.

Geen blijk van spijt

De rest van de verdachten stelden allemaal dat ze "het niet zo bedoeld hadden", aldus Simons. Maar zij gaven geen enkele blijk van spijt of wroeging over hun acties. "Ze vonden het vooral vervelend dat zij publiekelijk werden aangesproken op het feit dat ze iets hadden gedaan dat niet mag."

De presentatrice herhaalde bij Pauw haar eerdere uitspraken dat de basis van het probleem van dit soort vormen van racisme ligt bij het verkeerde voorbeeld dat sommige ouders geven.

Ook zou in het onderwijs meer aandacht aan dit soort zaken moeten worden besteed. "De verdachten behoorden allemaal tot de mensen die snel worden aangestoken door 'leiders' die zeggen dat alle problemen door anderen worden veroorzaakt", stelde Simons in het programma.

Maatschappelijk debat

De officier van justitie zei in de rechtszaal in Amsterdam de straffen te willen opleggen als preventieve maatregel. "Wij hopen dat door de uiteindelijk op te leggen straf in het maatschappelijke debat minder op de man of vrouw wordt gespeeld en dat dit debat fatsoenlijker wordt gevoerd", stelde hij.

Justitie besteedde veel aandacht aan de publieke positie van Sylvana Simons en de maatschappelijke onrust die vooral ontstond nadat zij zich had gemengd in het debat over Zwarte Piet en de stroom aan reacties na haar aansluiting bij de politieke partij DENK. "Simons kaatst de bal, die mag ze dan terugverwachten, maar niet grenzeloos", aldus de aanklager.

Volgens het OM zijn de verdachten zich niet bewust van de gevolgen van de anonieme beledigingen die ze uitten op Facebook.