Bussen met Eritreeërs vertrokken na afgelasten conferentie

De gemeente Veldhoven verbood de bijeenkomst om de openbare orde te beschermen. De congresgangers worden naar diverse hotels en andere plekken gebracht waar ze kunnen overnachten.

Mikkers wilde om privacyredenen niet vertellen waar de Eritreeërs naartoe worden gebracht.

De burgemeester bepaalde eerder op de dag dat ze om 20.00 uur weg moesten zijn, maar een uur later waren de bezoekers nog binnen. De gemeente liet daarop een aantal bussen voorrijden om de Eritreërs weg te brengen. Uiteindelijk zijn de eerste bussen pas tegen 00.00 vertrokken.

Op en rond Koningshof zijn veel politiemensen aanwezig, inclusief Mobiele Eenheid. Of zij dwang hebben toegepast bij het afvoeren van de congresgangers is nog niet bekend.

Werkbare oplossing

Volgens Mikkers is een en ander in goed overleg met de organisatie verlopen. Hij benadrukte dat dit wat hem betreft een "werkbare oplossing" is "met waardigheid voor de mensen die vertrekken".

"Ik hoop dat hiermee de rust in Veldhoven is wedergekeerd, dat de mensen die deel wilden nemen aan de conferentie op een normale manier naar huis kunnen en wij met zijn allen een vredig Pasen kunnen hebben", aldus Mikkers.

Jongerenbeweging

Ruim vijfhonderd Eritreeërs zijn naar Veldhoven gekomen voor een bijeenkomst van een jongerenbeweging. Die heeft nauwe banden met het autoritaire regime dat de dienst uitmaakt in het Afrikaanse land. De rechterhand van president Isaias Afewerki zou komen spreken.

Eritreeërs die het regime juist zijn ontvlucht, demonstreerden donderdag bij het congrescentrum aan de rand van Veldhoven. Nadat tijdens de betoging ongeregeldheden waren uitgebroken, besloot de burgemeester de conferentie te verbieden om de openbare orde te beschermen. De organisatie hoopte vrijdag het verbod via de rechter ongedaan te maken, maar kreeg nul op het rekest.

Dienstplicht

Nederland telt veel vluchtelingen die afkomstig zijn uit Eritrea. De belangrijkste reden die Eritreeërs hebben om het land te verlaten is de dienstplicht. Kinderen krijgen vanaf vijftien jaar militaire training. Alle volwassenen, zowel mannen als vrouwen, moeten verplicht achttien maanden in militaire dienst. Daarna wordt de dienst regelmatig verlengd voor onbepaalde tijd.

Eritrea is bovendien straatarm. Ongeveer zeventig procent van de bevolking kan niet in de eigen voedselbehoefte voorzien. De regering houdt echter vol dat Eritrea volledig zelfvoorzienend is wat betreft voedsel, en het land weigert voedselhulp daarom van buitenaf.

Volgens mensenrechtenorganisaties is er ook sprake van gerichte vervolging. Duizenden Eritreeërs, onder wie veel journalisten, politici en mensen met een afwijkende religie, worden zonder proces opgesloten. Om die redenen wantrouwen veel Eritreeërs leden van de regering van het land.