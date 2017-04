Zus Klaas Otto opgepakt vanwege beïnvloeden getuigen

Zijn zus wordt verdacht van beïnvloeding van getuigen in de strafzaak, bevestigde een politiewoordvoerder naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem. Ze is na verhoor weer vrijgelaten.

Inmiddels worden diverse familieleden van Klaas Otto verdacht. Zijn vriendin werd op 20 februari opgepakt, eveneens voor beïnvloeding van getuigen. Zij is vrijdag uit voorarrest vrijgelaten. Zijn zoon en schoonzoon worden beschuldigd van afpersing.

Klaas Otto was in februari even vrij maar werd nog geen week later weer opgepakt omdat hij verboden contact had gehad met zijn rechterhand en medeverdachte Janus de V. Otto zou tijdens zijn vrijlating hebben geprobeerd getuigen te dwingen een gunstige verklaring over hem af te leggen.