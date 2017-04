Conferentie Eritreeërs volgens rechter terecht verboden

De rechter oordeelde vrijdagmiddag in een kort geding dat de gemeente juist heeft gehandeld, dat het verbod terecht was dat en dat het gehandhaafd blijft. De organisatie van de conferentie had het kort geding aangespannen tegen de gemeente.

De burgemeester besloot donderdag de bijeenkomst te verbieden wegens twee incidenten. Daarbij waren tegenstanders van de conferentie betrokken.

De rechter vindt ook dat de burgemeester zich niet heeft bemoeid met de inhoud van de conferentie. Hij had geen minder zwaarwegende middelen voorhanden.

Conferentie

De conferentie zou donderdag beginnen en tot en met zondag duren. Op initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland vluchtte, waren tientallen Eritreeërs en sympathisanten donderdag in de loop van de dag naar het conferentiecentrum gekomen.

Aan het begin van een protestbijeenkomst op donderdagmiddag was het nog rustig, maar de sfeer werd richting de avond steeds grimmiger. Demonstranten hadden zich verzameld in Veldhoven met het doel de bijeenkomst in te voorkomen.

Omstreden

De conferentie is omstreden omdat ook een vertrouweling van de Eritrese president Isaias Afewerki zou komen. Eritrea is straatarm en wordt met ijzeren hand geregeerd. Volgens mensenrechtenorganisaties is er in het land sprake van gerichte vervolging. Duizenden Eritreeërs, onder wie veel journalisten, politici en mensen met een afwijkende religie worden zonder proces opgesloten.

De belangrijkste reden die Eritreeërs hebben om het land te verlaten is echter de strenge dienstplicht, die al geldt voor Eritreeërs van vijftien jaar oud. Daarna wordt de dienst regelmatig verlengd voor onbepaalde tijd.