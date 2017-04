Staat moet duidelijkheid geven over gratie levenslang gestrafte moordenaar

Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vrijdag bepaald in een kort geding.

Dat geding was aangespannen door de man die in 1989 levenslang kreeg voor een roofmoord op een Chinees gezin in Rotterdam in 1987. Hij heeft vijf keer vergeefs om gratie gevraagd. Het zesde verzoek loopt nog.

De Staat moet volgens het vonnis inzichtelijk maken waar de man aan toe is en wat hij moet doen voor gratie. De uitspraak betekent niet dat het geven van die opheldering nu leidt tot gratie en invrijheidstelling.

Vorige maand droeg de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op binnen vier weken een beslissing te nemen of Loi Wah C. met onbegeleid verlof mag. Dat onbegeleid verlof is belangrijk voor de beoordeling van C.'s gratieverzoek.

Bij eventuele gratie kan hij niet in Nederland blijven, maar moet hij terug naar Hongkong. Hij is in Nederland een ongewenste vreemdeling.

Levenslang

Levenslang is in Nederland levenslang, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt dat een levenslange straf alleen humaan is als de veroordeelde hoop op gratie en vrijlating behoudt.

Volgens C.'s raadsman Mathieu van Linde heeft zijn cliënt altijd ontkend zelf de moorden op het gezin - vader, moeder en twee kinderen - te hebben gepleegd. Wel zou hij hebben toegegeven de deur van de woning aan de Statensingel In Rotterdam te hebben geopend en de moordenaar(s) te hebben binnengelaten. De rechtbank in Rotterdam en het gerechtshof in Den Haag veroordeelden hem in 1989 voor de viervoudige moord en wezen hem als enige dader aan.

Gratie

Van Linde vindt dat de overheid de gratieverlening traineert. De recente uitspraken betekenen volgens de raadsman dat er nu schot in de zaak lijkt te komen.

"Het is mijn stellige overtuiging dat de overheid niet anders kan dan gratie verlenen", zegt Van Linde. Zijn cliënt heeft spijt betuigd en zich volgens hem "29,5 jaar voorbeeldig gedragen in de gevangenis".