Mark de J.: 'Ik word bewust fout afgeschilderd in zaak dood Everink'

De ex-coach van Robin Haase herhaalde het vrijdag nog maar eens: ''ik heb Koen met geen vinger aangeraakt." Volgens De J. zijn er door onder meer de politie grote fouten gemaakt in het moordonderzoek. Everink werd maart vorig jaar in zijn huis gedood.

De rechtbank oordeelde echter dat de dertigjarige De J. vast moet blijven zitten, omdat de verdenkingen nog altijd heel zwaar zijn. Dat gebeurde tijdens de laatste zogeheten regiezitting, waarin de onderzoekswensen bekend worden gemaakt en wordt besloten over de voorlopige hechtenis.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak is voorzien in de tweede week van mei. Voor de inhoudelijke behandeling zijn vanaf 8 mei vier zittingsdagen uitgetrokken.

Gokschuld

De J. en Everink hadden op de avond van diens dood thuis bij de zakenman afgesproken. Ze waren bevriend en hadden met elkaar gegeten en tv-gekeken. De twee gokten regelmatig samen en De J. had een forse gokschuld bij Everink.

De verdachte verklaarde eerder al dat hij rond de tijd dat Everink werd gedood, was gekidnapt. Volgens zijn advocaat zijn er twee buren die verdachte zaken hebben gezien en gehoord die die theorie ondersteunen.

Bloed

Het Openbaar Ministerie gelooft niets van dit verhaal. De officier van justitie somde eerder al op: ''De J. was in het huis van Everink, het bloed van Everink is in zijn auto gevonden, hij had flinke schulden en De J. heeft zijn familie gevraagd het horloge van Everink kwijt te maken."