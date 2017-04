Kort geding om verboden conferentie Eritreeërs

Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven verbood de conferentie donderdag. Hij besloot daartoe na twee incidenten, waarbij tegenstanders van de conferentie betrokken waren.

Vrijdagochtend zijn er toch bezoekers naar conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven gekomen. Volgens de gemeente wordt op dit moment gekeken naar ''werkbare oplossingen voor de situatie van de aanwezige gasten'' .

Het kort geding dient vrijdag 14 april om 14.00 uur in 's-Hertogenbosch.

Vrijgelaten

Alle actievoerders die donderdagavond in Veldhoven zijn aangehouden bij een conferentie van de jongerenbeweging van het regime in Eritrea, zijn vrijdag vrijgelaten of komen later op vrijdag weer vrij.

Agenten arresteerden donderdag 128 betogers op omdat ze het werk van de politie belemmerden of niet wilden vertrekken na een bevel. Dat zijn er meer dan de oorspronkelijk gemelde vijftig. Ze zijn allemaal weer op vrije voeten.

De officier van justitie bepaalt later of de demonstranten nog een straf moeten krijgen, aldus een politiewoordvoerder.

Omstreden

De conferentie zou donderdag beginnen en tot en met zondag duren. Op initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland vluchtte, waren tientallen Eritreeërs en sympathisanten donderdag in de loop van de dag naar het conferentiecentrum gekomen.

Aan het begin van een protestbijeenkomst op donderdagmiddag was het nog rustig, maar de sfeer werd richting de avond steeds grimmiger. Demonstranten hadden zich verzameld in Veldhoven met het doel de bijeenkomst in te voorkomen.

De conferentie was omstreden omdat ook een vertrouweling van de Eritrese president Isaias Afewerki zou komen. Eritrea is straatarm en wordt met ijzeren hand geregeerd. Volgens mensenrechtenorganisaties is er in het land sprake van gerichte vervolging. Duizenden Eritreërs, onder wie veel journalisten, politici en mensen met een afwijkende religie worden zonder proces opgesloten.

De belangrijkste reden die Eritreërs hebben om het land te verlaten is echter de strenge dienstplicht, die al geldt voor Eritreeërs van vijftien jaar oud. Daarna wordt de dienst regelmatig verlengd voor onbepaalde tijd.