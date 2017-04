'TNO vindt nieuw bewijs voor mogelijke heropening Deventer moordzaak'

Volgens TNO is de kans klein, maar niet uit te sluiten, dat Ernest Louwes vlak voor de moord belde vanaf de A28. Zijn mobiele telefoon verbond op de dag van de moord niet met de dichtstbijzijnde telefoonmast maar met de mast bij Deventer.

Door bijzondere condities in de atmosfeer is het mogelijk dat een telefoon met een andere mast verbinding maakt, aldus TNO. De verbinding met de mast in Deventer was één van hoofdredenen voor de veroordeling van Louwes in 2004. Zijn alibi klopte niet volgens de rechtbank.

"Wij kwamen in 2003 al tot precies dezelfde conclusie, alleen geloofde het hof ons toen niet", aldus Louwes advocaat Geert-Jan Knoops over de conclusies van TNO.

Deventer moordzaak

De Deventer moordzaak is een van de langstlopende strafzaken van Nederland. Belastingadviseur Louwes zou in 1999 zijn cliënte Jacqueline Wittenberg hebben vermoord. Hij zat daarvoor een twaalfjarige celstraf uit.

In 2000 werd Louwes al eens vrijgesproken, maar hij werd in hoger beroep in 2004 alsnog veroordeeld. Sinds zijn vrijlating in 2009 strijdt Louwes voor eerherstel.

In 2013 kwamen er nieuwe feiten op tafel waarna de advocaat-generaal besloot twee onderzoeken te laten doen om aan de hand daarvan de heropening te overwegen. De eerste naar de telecomgegevens is nu afgerond. Het tweede onderzoek naar omstreden DNA-materiaal loopt nog.