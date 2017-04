Plan voor nieuw theater Den Bosch valt 21 miljoen duurder uit

Over een groter en moderner theater wordt in Den Bosch al jaren gesproken. In 2013 is besloten om het huidige theater in het centrum van de stad te slopen en een nieuw theater te bouwen. De gemeenteraad hoopte op een bouwsom van in totaal 50 miljoen euro.

Vijf partijen hebben meegedaan aan de aanbesteding. Drie bedrijven vonden het project te riskant en slechts twee hebben een aanbod gedaan. De goedkoopste en beste bieding was van bouwbedrijf BAM, maar die viel met 71 miljoen euro fors duurder uit dan gewenst, aldus de wethouder over de uitslag. De uitkomst is een benadering en kan bij tegenvallende omstandigheden nóg hoger uitvallen.

Een opleving in de bouwmarkt noemt de gemeente als oorzaak voor de hoge prijs. "Een grote tegenvaller", aldus de wethouder. Het college van Den Bosch denkt nu na over de consequenties en wil in mei met een voorstel komen.