OM eist vier jaar cel voor 'ronselaar' IS in azc Echt

Hij deed dat in het azc in Echt, aldus het OM.

De man zou onder meer opruiende video's van IS getoond hebben. Het ging om video's waarin werd opgeroepen joden, christenen en andere ongelovigen te vermoorden. Op de 544 video's en meer dan 10.000 foto's op zijn telefoon waren onder meer mensen te zien die werden vermoord.

De verdachte zat ruim een week in het azc in Echt, toen hij op 20 april 2016 al werd aangehouden. Eerder had hij tevergeefs geprobeerd in Duitsland asiel aan te vragen. Daarvoor verbleef hij drie jaar lang in Spanje. Ook in deze landen is een dossier van hem gemaakt. Daaruit blijkt dat hij een vurig pleitbezorger is voor het kalifaat.

Meningsuiting

Verdachte Mohammed A. beriep zich voor de rechtbank op de vrijheid van meningsuiting. Mocht hij straf krijgen, dan wil hij die in Marokko uitzitten, zodat hij dicht bij zijn zieke moeder zit.

De rechtbank hield een slag om de arm waar het de uitspraak betrof. In principe is de uitspraak op de 26e april. Maar mocht de uitspraak neerkomen op vrijspraak of een straf gelijk aan het voorarrest, dan kan de rechtbank vervroegd uitspraak doen.

Dat komt omdat er een mogelijkheid is om A. op 20 april via Schiphol uit te zetten naar Casablanca. Dit omdat hij eerder formeel door Duitsland werd uitgezet, en toen naar Nederland reisde.