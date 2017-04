Wisselvallig weer verwacht in Paasweekend

De weersvoorspelling staat in schril contrast met afgelopen weekend, waarin het op zondag op sommige plaatsen meer dan 20 graden werd.

Volgens Weerplaza verloopt Goede Vrijdag tamelijk rustig. "Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en mogelijk valt er een drup regen", aldus meteoroloog Wilfred Janssen. De kustprovincies maken de meeste kans op zon, maar door de noordwestenwind kan het fris aanvoelen. De temperatuur loopt op naar 10 graden in het noordwesten tot ongeveer 13 graden in het zuidoosten van het land.

Zaterdag wordt volgens Weerplaza een overwegend droge dag. De buien die vallen, stellen waarschijnlijk niet veel voor. Weeronline zegt sowieso regen te verwachten en zegt dat de zon pas later op de dag nog even doorbreekt.

Eerste Paasdag

Eerste Paasdag begint overwegend droog, maar in de loop van de dag vallen er buien. "Omdat de neerslag buiig van karakter is, zijn er meer dan genoeg droge momenten", zegt Janssen. "Aan de Zeeuwse kust zullen er misschien wel plekken zijn waar het de hele dag droog blijft."

De weersvoorspelling voor Tweede Paasdag is nog wat onzeker. Weeronline heeft het over talrijke buien, maar ook dan zal af en toe de zon te zien zijn. De temperatuur ligt maandag rond de 10 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 12°C 3°C W 4 Zaterdag 11°C 8°C W 5 Zondag 11°C 5°C NW 4 Maandag 10°C 5°C NW 4 Dinsdag 10°C 4°C NO 4

Werkzaamheden

In het Paasweekend zijn er door het hele land extra werkzaamheden aan het spoor. Dat meldt de NS. Reizigers moeten rekening houden met omreizen, extra overstappen of gebruikmaken van bus of metro.

Bij Diemen worden vier hogesnelheidswissels geplaatst en wordt aan de stations Diemen en Diemen-Zuid gewerkt. Die werkzaamheden starten in de nacht van donderdag op vrijdag en duren tot dinsdagochtend. Dat betekent dat er in het weekend geen treinverkeer mogelijk is tussen Weesp en Amsterdam Muiderpoort en Weesp en Amsterdam RAI/Amsterdam Bijlmer Arena.

Er rijden dus ook geen sneltreinen en intercity's. NS zet stop- en snelbussen in. De extra reistijd bedraagt tussen 15 en 30 minuten.

Groningen

Ook rijden vanaf zondag tot en met 30 april geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. De werkzaamheden zijn volgens beheerder ProRail nodig omdat op het traject onder meer een extra spoor wordt aangelegd. Vanaf september rijdt een extra trein tussen Groningen en Assen. Verder krijgt Assen een nieuw station en wordt er een tunnel gebouwd.

Per dag reizen 25.000 mensen met de trein over dit traject. Zij kunnen vanaf zondag gebruikmaken van pendelbussen. De extra reistijd bedraagt 15 tot 45 minuten.

Rotterdam

Verder zijn in het Paasweekend nog werkzaamheden op de routes Rotterdam-Dordrecht-Roosendaal/Breda en tussen Venlo en Horst-Sevenum. Volgens de NS rijden hier wel treinen, maar minder dan normaal.

De NS adviseert reizigers de reisplanner te checken voordat ze op pad gaan.

Schiphol

Ook de vakantiedrukte barst komend Paasweekend los op Schiphol. De stroom passagiers blijft aanhouden tot na de herfstvakantie in oktober.