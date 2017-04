Protest bij Eritrese conferentie Veldhoven

Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat enkele leden van de groep op de grond gingen liggen, om te voorkomen dat de auto verder kon rijden.

De politie greep in en hield de betogers op afstand van de auto. De betogers zijn naar conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven gekomen, omdat daar donderdag een bijeenkomst van de jongerenbeweging van het huidige regime in Eritrea begint.

De demonstratie is een initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea, die in 2010 naar Nederland vluchtte omdat hij zich niet meer veilig voelde in zijn land.

De voormalige staatssecretaris zei dat het niet gelukt is te voorkomen dat de auto met de vermoedelijke diplomaat naar het conferentiecentrum reed. ''Onder begeleiding van de politie is de auto via een andere toegangsweg naar het conferentiecentrum gereden'', zei Hosabay. ''Jammer, maar in ieder geval is het ons met de actie wel gelukt de aandacht op de omstreden jongerenbijeenkomst te vestigen.''

Ongemakkelijk

De bijeenkomst is omstreden omdat ook een vertrouweling van president Isaias Afewerki komt. Het kabinet noemde het bezoek Gebreab dinsdag ongemakkelijk omdat hij Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten.

De belangrijkste reden die Eritreërs hebben om het land te verlaten is de dienstplicht. Kinderen krijgen vanaf vijftien jaar militaire training. Volwassenen - ook vrouwen - moeten verplicht achttien maanden in militaire dienst. Daarna wordt de dienst regelmatig verlengd voor onbepaalde tijd.

Eritrea is straatarm. Een rapport van de VN uit 2011 concludeert dat zeventig procent van de bevolking niet in de eigen voedselbehoefte kan voorzien. De regering houdt echter vol dat Eritrea volledig zelfvoorzienend is wat betreft voedsel, en het land weigert voedselhulp van buitenaf.

Volgens mensenrechtenorganisaties is er ook sprake van gerichte vervolging. Duizenden Eritreërs, onder wie veel journalisten, politici en mensen met een afwijkende religie worden zonder proces opgesloten.