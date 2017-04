Tot achttien jaar cel geëist voor liquidatiepoging Diemen

Dat meldt Het Parool.

De vermoedelijke schutter Qio C. hoorde achttien jaar cel eisen. Karim S., die door het OM wordt gezien als de bestuurder van de vluchtauto, moet als het aan justitie ligt zeventien jaar en negen maanden in de cel.

Tegen Genaro L. en de voortvluchtige Alejandro P. is respectievelijk veertien jaar en negen maanden en vijftien jaar geëist.

Toeval

De officier van justitie zei donderdag dat de mannen per toeval in beeld kwamen in een onderzoek naar een andere crimineel.

Het OM kreeg veel bewijs in handen nadat het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) de gecodeerde telefoons van twee hoofdverdachten wist te kraken. In de onderschepte gesprekken wordt de mislukte liquidatiepoging uitgebreid besproken.

Omdat de politie de verdachten al langer in beeld had, konden ze snel na de moordaanslag worden ingerekend. De liquidatiepoging op R. kwam naar eigen zeggen als een complete verrassing.

Semtex

In de vluchtauto van de verdachten werd twee kilo semtex (springstof) gevonden. Bij huiszoeking vonden rechercheurs vuurwapens, bivakmutsen en kogelwerende vesten.

R. is een bekende van de politie en bekend in het criminele milieu. Hij werd donderdagmiddag 5 november 2015 meerdere keren beschoten aan het Fregat in Diemen. R. zat in een auto op een parkeerterrein toen hij onder vuur werd genomen met een automatisch wapen. Hij werd meerdere keren geraakt, maar overleefde de aanslag.

Naoufal F.

Naoufal F. wordt door het OM gezien als de man die de liquidatie heeft aangestuurd. De 35-jarige verdachte werd in februari uitgeleverd aan Nederland nadat hij in april was gearresteerd in Ierland. De zaak tegen wordt apart behandeld. 'Noffel' wordt ook verdacht van witwassen en paspoortfraude. ​