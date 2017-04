Grote actiebereidheid onder docenten voor hoger salaris en kleinere klassen

De leerkrachten hebben volgens de peiling twee redenen om actie te voeren. In alle sectoren willen mensen een forse salarisverhoging. In het basis- en het voortgezet onderwijs is ook de roep om kleinere klassen sterk.

Voorzitter Liesbeth Verheggen is blij met de respons. "Ik vind het een mooi signaal richting politiek Den Haag." Volgens Verheggen staat het water het personeel in het onderwijs aan de lippen.

"Een nieuw kabinet kan zich niet de luxe permitteren te kiezen voor werkdrukbestrijding of loonsverhoging: het moet allebei aangepakt worden. In de aanloop naar de verkiezingen claimden we niet voor niets 2,3 miljard euro voor werkdrukbestrijding en 3,6 miljard euro voor salarissen in onze sector. Er is achterstallig onderhoud. Het moet allebei."