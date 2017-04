Staatssecretaris Dijksma beboet NS en geeft laatste waarschuwing

De NS krijgt een boete van 1,25 miljoen euro vanwege tegenvallende prestaties op de hogesnelheidslijn naar België, meldt het AD donderdag. Spoorbeheerder ProRail moet 1,05 miljoen euro betalen vanwege het niet nakomen van de afspraken met Dijksma (PvdA).

Volgens de staatssecretaris presteerden NS en ProRail in 2016 over het algemeen beter dan het jaar ervoor. "Maar de hogesnelheidslijn blijft helaas een achilleshiel. Dit moet écht beter. Want net als op de rest van het spoor hebben reizigers op deze lijn recht op een zitplaats en een trein die op tijd rijdt."

Dijksma stelt als eis dat 97,5 procent van de reizigers in de spits binnen een kwartier na instappen een zitplaats moet hebben. De score van de NS op dat vlak bij de hogesnelheidslijn is 87,6 procent. De snelle trein rijdt in 93,7 procent van de gevallen op tijd. Dijksma eist 94 procent.

Het is het tweede jaar op rij dat de NS de gestelde eisen niet haalt. Vorig jaar legde de staatssecretaris al een boete op van een half miljoen euro. Dijksma hanteert het 'three strikes out-principe'. Als NS twee keer achter elkaar op hetzelfde punt onder de maat presteert, moet het bedrijf zich voorbereiden op samenwerking met concurrenten. Bij de derde ondermaatse prestatie wil Dijksma dat NS de hogesnelheidslijn deelt met concurrerende vervoerders.