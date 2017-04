Staatssecretaris Dijksma beboet NS en geeft laatste waarschuwing

De NS krijgt een boete van 1,25 miljoen euro vanwege tegenvallende prestaties op de hogesnelheidslijn naar België, meldt de staatssecretaris donderdag. Spoorbeheerder ProRail moet 1,05 miljoen euro betalen vanwege het niet nakomen van de afspraken.

Volgens de staatssecretaris presteerden NS en ProRail in 2016 over het algemeen beter dan het jaar ervoor. "Maar de hogesnelheidslijn blijft helaas een achilleshiel. Dit moet écht beter. Want net als op de rest van het spoor hebben reizigers op deze lijn recht op een zitplaats en een trein die op tijd rijdt", zegt zij in een interview met AD.

Dijksma stelt als eis dat 97,5 procent van de reizigers in de spits binnen een kwartier na instappen een zitplaats moet hebben. De score van de NS op dat vlak bij de hogesnelheidslijn is 87,6 procent. De snelle trein rijdt in 93,7 procent van de gevallen op tijd. Dijksma eist 94 procent.

Het is het tweede jaar op rij dat de NS de gestelde eisen niet haalt. Vorig jaar legde de staatssecretaris al een boete op van een half miljoen euro. Dijksma hanteert het 'three strikes out-principe'.

Als NS twee keer achter elkaar op hetzelfde punt onder de maat presteert, moet het bedrijf zich voorbereiden op samenwerking met concurrenten. Bij de derde ondermaatse prestatie wil Dijksma dat NS de hogesnelheidslijn deelt met concurrerende vervoerders.

Reactie NS

"We hebben begin vorig jaar al erkend dat het beter moet", laat NS-directeur Roger van Boxtel weten tegen de krant. "Daar werken onze mensen sinds april vorig jaar iedere dag keihard aan, samen met ProRail én met het ministerie". Op tien van de twaalf punten scoorde de NS goed, aldus de vervoerder. Alleen punctualiteit en capaciteit vallen tegen bij de HSL.

In een vorig jaar uitgevoerd onafhankelijk onderzoek kwam ook naar voren dat elke vervoerder met deze problemen zou kampen. "Juist daarom valt het rauw op ons dak als dit tot een boete leidt." De NS overweegt stappen te ondernemen tegen de boete.

Begrip

Staatssecretaris Dijksma begrijpt dat Van Boxtel boos is. "Dat is zijn goed recht", zei de staatssecretaris tegen de NOS. "Maar het is niet zo dat hij dit in de krant heeft moeten lezen. We hebben hier steeds duidelijke afspraken over gemaakt."

"De HSL moest verbeterd worden, maar dat is in 2016 niet gelukt. Reizigers rekenen hier wel op", aldus Dijksma "Het verbeterprogramma werpt de laatste maanden zijn vruchten af. Ik hoop oprecht dat het een succes wordt en dat het lukt om er een product van te maken waar we met elkaar trots op kunnen zijn."