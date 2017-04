OM eist tachtig uur werkstraf voor 'lynchfilmpje' Sylvana Simons

In het filmpje was een foto van Simons geplakt op het beeld van een donkere vrouw die door de Ku Klux Klan aan een boom is opgeknoopt.

De officier van justitie stelde dat het filmpje veel indringender was dan de opruiende en beledigende teksten aan het adres van de BN'er.

De officier van justitie zei woensdag in de rechtszaal in Amsterdam de straffen te willen opleggen als preventieve maatregel. "Wij hopen dat door de uiteindelijk op te leggen straf in het maatschappelijke debat minder op de man of vrouw wordt gespeeld en dat dit debat fatsoenlijker wordt gevoerd", stelde hij.

Maatschappelijke onrust

Justitie besteedde veel aandacht aan de publieke positie van Sylvana Simons en de maatschappelijke onrust die vooral ontstond nadat zij zich had gemengd in het debat over Zwarte Piet en de stroom aan reacties na haar aansluiting bij de politieke partij DENK. ''Simons kaatst de bal, die mag ze dan terugverwachten, maar niet grenzeloos", aldus de aanklager.

Volgens het OM zijn de verdachten zich niet bewust van de gevolgen van de anonieme beledigingen die ze uitten op Facebook.

Signaal aan samenleving

De beslissing van het OM om strafrechtelijke vervolging in te stellen was in die zin ook een belangrijk signaal aan de samenleving, zei de officier van justitie. Die moet zich bewust zijn van de invloed en macht van internet en sociale media en inzien dat niet altijd en overal alles maar mag worden gezegd.

"Sociale media vormen een ver reikend platform en een arena voor het democratische debat, maar wel met een keerzijde, zoals we in dit geval hebben gezien", aldus de officier.

Gefrustreerde opwelling

Verdachte Marcel K. uit Kudelstaart, die het lynchfilmpje van Simons had gemaakt, stelde in de rechtbank "in een opwelling" te hebben gehandeld. Hij was naar eigen zeggen gefrustreerd over de opstelling van Simons in de discussie over Zwarte Piet.

"Het was allemaal flauwekul, zeker niet bedoeld om angst aan te jagen", aldus K. Hij bood in de rechtszaal zijn excuses aan aan Simons, nadat zij had uitgelegd wat de impact van het filmpje was geweest.

Racisme en seksisme

Simons kreeg een jaar geleden naar eigen zeggen "een ongekende hoeveelheid racisme en seksisme" over zich aan toen ze bekendmaakte dat ze namens politieke partij Denk wilde meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

In totaal staan woensdag en donderdag 22 mensen terecht. Ze zouden zich op internet schuldig hebben gemaakt aan opruiing, bedreiging, discriminatie en belediging.

Willekeur

De vier verdachten die woensdag terechtstonden, zeiden in de rechtszaal dat ze zich zelf slachtoffer voelen in de zaak. Ze klaagden over willekeur bij justitie. Volgens hun advocaten heeft het Openbaar Ministerie (OM) zich schuldig gemaakt aan ''cherry picking" en op onduidelijke gronden een selectie gemaakt van de gevallen waarin tot vervolging is overgegaan. De rechtbank verwierp hun eis echter het OM niet-ontvankelijk te verklaren in de zaak.

''Het was een reactie omdat ik boos was", zei de 24-jarige Jason D. uit Maasdam, ''niet omdat ik de intentie had om iemand iets aan te doen".

In de discussie rond Zwarte Piet had hij op Facebook over Simons geschreven dat zij ''met Peter R., Prem en die nicht Quincy" aan de galg moest worden gehangen.

Ook verdachte Wouter van der S. (33) wilde ''niemand beledigen of bang maken. Ik keurde af hoe de hele discussie rond Zwarte Piet ging. Dan zeg je wel eens dingen. Wat ik heb gedaan, is niet goed. Maar het is niet wie ik ben." Bouke van der K. (42) uit Rotterdam zei: ''Ik zit hier omdat ik iemand hielp die zwart is. Hij is al mijn leven lang mijn vriend en van alle kinderen: Zwarte Piet."

Slachtofferrol

Simons hekelde woensdag in de rechtszaal de slachtofferrol die de verdachten volgens haar aannemen. "Als je een echte vent bent, dan neem je je verantwoordelijkheid zonder een slachtofferrol aan te nemen." Ze sprak van een "gebrek aan moraliteit".

Simons was in de rechtszaal aanwezig omdat ze de verdachten naar eigen zeggen wilde laten zien dat de bedreigingen gericht waren "tegen een echt mens". "Hoe zouden ze het vinden als hun naasten zo werden aangesproken?," vroeg ze zich af.

Simons maakte een jaar geleden bekend dat ze zich verkiesbaar wilde stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen namens Denk. Eind vorig jaar stapte ze uit de partij. Haar eigen partij Artikel1 haalde in maart de kiesdrempel niet en kwam niet in de Tweede Kamer.