Rechter geeft geen gehoor aan verzoek vrijlating Laura Hansen

De rechtbank in Rotterdam besloot dat woensdag tijdens een regiezitting en negeerde daarmee een indringende oproep van Hansen zelf en haar vader om haar voorlopige hechtenis op te schorten.

Vader Eugène hielp haar ontsnappen. De nu 21-jarige bekeerlinge uit Leidschendam zit sinds haar terugkeer in augustus vorig jaar vast in de gevangenis in Vught. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat zij mogelijk naar Nederland is teruggekeerd om hier een aanslag te plegen.

Het onderzoek naar haar rol en haar motieven loopt nog.

Monster IS

Hansen verbleef van medio 2015 tot medio 2016 in het kalifaat. Ze was daar met haar man en twee jonge kinderen naar toe gegaan. Hansen besefte naar eigen zeggen pas daar wat "een monster IS is", vooral toen ze zag hoe slecht vrouwen werden behandeld. Ook stond ze onder druk van haar gewelddadige man, zegt ze.

Het geloof zou ze inmiddels hebben afgezworen. Hansen zei vanuit een afgeschermde container in de zaal dat ze zich niet serieus genomen voelt door justitie en dat ze "kapot gaat" op de terroristenafdeling.

Onaannemelijk

Pas een maand geleden legde de tot dan zwijgzame Hansen een verklaring af. De officier van justitie vindt haar beweringen op sommige punten "volstrekt onaannemelijk. Dat zegt iets over haar rol en over haar betrouwbaarheid. Ze verzint makkelijk een verhaal".

Vrijlating is volgens het OM dan ook "niet aan de orde". Ook de rechtbank vindt dat de "ernstige bezwaren en gronden nog aanwezig zijn".

200 procent

Haar vader mocht in de rechtszaal het woord voeren, wat niet gebruikelijk is tijdens een regiezitting. Hij is naar eigen zeggen een jaar lang bezig geweest om zijn dochter terug te halen en en nu al bijna een jaar om haar uit handen van justitie te krijgen. "Dit voelt als Kafka of een slechte film, met veel pech."

Een tik op de vingers is logisch volgens hem, maar de verdenkingen tegen zijn dochter zijn onterecht. "Ik ben 200 procent overtuigd van haar goede bedoelingen." Op 4 mei wordt hij nader verhoord voor de rechtbank. De rechters willen dat de zaak inhoudelijk uiterlijk eind deze zomer wordt behandeld.