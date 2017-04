Laura Hansen en vader dringen bij rechter aan op vrijlating

De rechtbank neemt later woensdag een beslissing.

Hansen claimt dat zij een jaar lang onvrijwillig in het strijdgebied van Islamitische Staat (IS) was en dat ze medio 2016 wist te ontsnappen met hulp van haar vader. Hij mocht woensdag van de rechters het woord voeren, hoewel dat niet gebruikelijk is tijdens een regiezitting. Hij zei dat Laura een fout heeft gemaakt en een zware les heeft geleerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Hansen vast blijf zitten, omdat zij mogelijk is teruggekeerd om hier een aanslag te plegen namens IS. Sinds haar terugkeer in augustus 2016 zit ze vast op de terroristenafdeling in Vught. Daar "gaat ze kapot", zei Hansen.