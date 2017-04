Fors hogere straf voor dood vrouw Emmeloord

Eerder kreeg Van S. acht jaar celstraf, toen achtte de rechtbank moord of doodslag niet bewezen.

Het lichaam van Tessa van Bokhorst werd in oktober 2014 aangetroffen in een brandend vakantiehuisje op een camping in Emmeloord. Van S. heeft de vrouw meerdere keren met een betonklinker op het hoofd geslagen, waarna hij het chalet in brand stak.

Daarbij kwam Van Bokhorst om het leven. In eerste instantie oordeelde de rechter in Lelystad dat niet bewezen kon worden dat Van S. de brand heeft aangestoken, maar het hof in Leeuwarden oordeelde in hoger beroep anders.

Pieter Baan Centrum

Van S. heeft altijd geweigerd mee te werken aan een onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Het is daarom niet duidelijk geworden in hoeverre hij toerekeningsvatbaar is en wat zijn motief was. Hij heeft altijd volgehouden niets met de moord te maken te hebben.

Het beroep was aangetekend door zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte.