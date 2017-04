Politie doet inval bij mogelijke ontmoetingsplek motorbende Venlo

De politie heeft de omgeving van twee panden op de Bevrijdingsweg afgezet. De panden, waaronder het mogelijke 'clubhuis', worden doorzocht. De aanwezigen worden gecontroleerd op het bezit van softdrugs.

Rond 21.30 uur was de actie nog in volle gang. De verwachting is dat de actie ten minste de hele avond in beslag zal nemen. Pas daarna doet de politie uitspraken over de resultaten.

Het is een gezamenlijke operatie van het Openbaar Ministerie (OM) Limburg en de politie. De aanleiding is een onderzoek gericht op het bezit van softdrugs.