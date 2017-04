Winkelcentrum Leiderdorp ontruimd na verdachte situatie

De politie heeft het winkelcentrum doorzocht op "mogelijk verdachte voorwerpen". Ook het bowlingcentrum en de sportschool waren daardoor niet te bereiken.

Bij de zoekactie is onder andere de politie-helikopter ingezet. De politie was op zoek naar twee mannen in verband met de verdachte situatie.

Na ongeveer twee uur was het onderzoek afgerond. Er werd niks aangetroffen en alle afzettingen werden opgeheven. Volgens de politie is geen sprake geweest van paniek onder de mensen die in de Winkelhof rondliepen.

De politie gaat verder onderzoek doen naar het voorval.