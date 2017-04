Maatregelen voor veilig verloop The Passion in Leeuwarden

Leeuwarden verwacht donderdag zo'n twintigduizend bezoekers op het Wilhelminaplein in het centrum van de stad. "We nemen zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen en we doen er alles aan om calamiteiten te voorkomen", zegt de burgemeester. "Bezoekers kunnen zich donderdag veilig voelen."

De burgemeester wil niet ingaan op de maatregelen die hij neemt en hoeveel agenten er donderdag op de been zijn, maar hij vergelijkt de situatie met de marathon in Rotterdam van afgelopen zondag. Daar werden vrachtwagens en betonnen blokken op tactische plekken gezet, zodat auto's bijvoorbeeld niet op het parcours konden komen.

Crone heeft contact gehad met de landelijke veiligheidsdiensten. Volgens hem zijn er "geen aanwijzingen" voor een aanslag, zoals vorige week vrijdag in Stockholm. Daar reed een auto in op winkelend publiek.

De route van de processie wordt tot het laatste moment geheim gehouden, maar dat is volgens Crone elk jaar het geval. Uit veiligheidsoverwegingen rijden er 's avonds geen bussen over het plein. Daarnaast is zowel het plein als de route van de processie donderdag verboden voor auto's. De parkeergarage onder het plein is vanaf 18.00 uur dicht voor ingaand verkeer. Uitrijden is dan nog wel mogelijk.

Vervoersbedrijven Arriva en NS zetten donderdag extra en langere treinen in om bezoekers van The Passion te vervoeren.

De EO en KRO-NCRV zenden het evenement rechtstreeks uit om 20.30 uur op NPO 1. Vorig jaar keken 3,2 miljoen mensen.