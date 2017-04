'Twee Nederlandse schepen betrokken bij mensensmokkel'

Dat meldt De Telegraaf dinsdag. De organisaties zouden mensensmokkel bevorderen en afspraken hebben met criminele bendes die vluchtelingen uit Afrika in bootjes de Middellanse Zee opsturen.

De krant heeft contact gehad met de Siciliaanse officier van justitie Carmelo Zuccaro. Hij bevestigt het onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) zei eerder dat hij geen aanwijzingen heeft voor Nederlandse hulp bij de smokkel.

De vaartuigen, één is geregistreerd in Rotterdam, zijn aangeschaft door Duitse hulporganisaties. De schepen varen voor de kust van Libië om bootvluchtelingen op te pikken die een noodsignaal afgeven.

De vluchtelingen zouden van mensensmokkelaars telefoons en nummers meekrijgen. Ze kunnen dan zelf contact opnemen met hulporganisaties. De opgepikte vluchtelingen worden dan naar Italië gebracht.

Reddingsboten

De Siciliaanse justitie richt zich in het onderzoek op mogelijk strafbare hulp bij migratie niet op Nederlandse hulporganisaties, maar wel op twee schepen uit Nederland. Die van Sea Watch en Jugend Rettet. Beide organisaties zijn in Duitsland opgericht maar varen onder de Nederlandse vlag. In territoriale wateren geldt hierdoor aan boord het Nederlandse recht.

Als de smokkelbendes weten dat een aantal zeemijl verderop reddingsboten van allerlei actiegroepen en hulporganisaties dobberen, zorgen ze ervoor dat alle rubberbootjes overvol zitten.

Alarmmelding

De reddingsschepen komen pas in actie als ze vanuit Rome een alarmmelding krijgen vertelt de Nederlander Reinier Boere, die vanaf mei meevaart met een missie van Sea Watch. "We hebben reddingsvesten en vlotten om iedereen in veiligheid te brengen. Daarna brengen schepen van de kustwacht of de Europese reddingsmissie de mensen naar Lampedusa, Sicilië of Malta."

Het reddingsschip komt niet altijd op tijd, zegt Boere in De Telegraaf. "Het komt vaak voor dat we verdronken mensen uit het water moeten halen. Zo hebben we eens 81 lichamen geborgen, verschrikkelijk."

Financiële connecties

De reddingsmissies zijn duur, weet Zuccaro. "Bij Jugend Rettet kost het per maand 40.000 euro. Waar komt dat geld vandaan? Zijn er mogelijk financiële connecties met de smokkelaars?", vraagt de officier van justitie zich af.

Het antwoord van Boere: "Het kost per maand zo'n 16.000 euro om een schip in de vaart te houden. We krijgen giften uit heel Duitsland. Met tachtig miljoen inwoners heb je dat geld zo bij elkaar."