Storing strook A7 'hopelijk' voor ochtendspits over

Mocht dat niet lukken, dan worden er extra weginspecteurs ingezet om de strook ten noorden van Amsterdam toch open te kunnen houden. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het probleem is dat de camera's boven de weg het niet doen, vermoedelijk door een storing in een glasvezelkabel. Daardoor was het tijdens de ochtend- en avondspits niet veilig om de vluchtstrook in te zetten als spitsstrook.

Dinsdagochtend, als het probleem nog niet is verholpen, rijden er extra weginspecteurs rondjes op de weg om te kijken of de vluchtstrook leeg is. En het spitsverkeer er dus veilig overheen kan.