Bewakingsbeelden van schutter Martin Kok te zien bij Opsporing Verzocht

De man achter de misdaadwebsite Vlinderscrime werd bij seksclub Boccaccio in Laren van dichtbij neergeschoten toen hij net in zijn auto was gestapt.

Met het tonen van de beelden hoopt de politie meer informatie te krijgen over onder meer de identiteit van de schutter.

Kok was eerder doelwit van aanslagen. In juli werd een bom onder zijn auto gevonden en eerder al werd zijn huis beschoten. Hij werd door de politie beveiligd.

Brit

In het onderzoek werd eerder al een 27-jarige brit aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van Kok. De Brit is niet de schutter.

Onderwereld

Kok was crimineel en een bekende in de Amsterdamse onderwereld. Hij werd veroordeeld voor twee grote misdaden. In 1989 mishandelde hij een man in Volendam, samen met onder andere Dino Soerel. De man overleed later aan zijn verwondingen. Hiervoor kreeg Kok een celstraf van vijf jaar.

Daarna ging hij opnieuw in de fout. Kok schoot de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin dood nadat hij met een schroevendraaier werd belaagd. Hiervoor kreeg Kok veertien jaar gevangenisstraf.

Holleeder

Kok was onder meer eigenaar van een escortbureau en na zijn vrijlating begon Kok de misdaadwebsite Vlinderscrmine.nl waarop vaak als eerste nieuws verscheen over criminelen en strafbare zaken.

De website kwam onder meer in het nieuws toen Kok delen van verhoren van Willem Holleeder publiceerde. In april moest hij die stukken op last van de rechter verwijderen.

De beelden zijn dinsdag om 20:30 uur te zien bij Opsporing Verzocht bij NPO 1.