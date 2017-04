'Vertrouwen in onafhankelijkheid van rechters iets toegenomen'

Dat blijkt uit het Justitie Scorebord 2017 dat de Europese Commissie maandag presenteerde. Nederland staat in de top vijf van de EU-landen als het gaat om vertrouwen in rechters. Denemarken voert de lijst aan.

Acht procent van de Nederlandse bevolking vindt dat rechters vatbaar zijn voor de druk van economische belangen. Eenzelfde groep stelt dat ingrijpenĀ van de overheid en de politiek de onafhankelijkheid onder druk zetten.

Nederland telt vergeleken met andere EU-landen relatief weinig rechters: 14 per 100.000 inwoners. In Luxemburg, Hongarije en Sloveniƫ zijn dat er meer dan 40. In Denemarken (7) en Ierland (3) zijn het er veel minder.

De snelheid waarmee rechtszaken worden afgehandeld in Nederland was in 2015 gemiddeld 87 dagen, iets minder dan de jaren ervoor. Dat is goed voor een toptienpositie.

Nederland besteedde in 2015 per hoofd van de bevolking 111 euro aan rechtbanken en gerechtshoven. Zes van de 27 andere lidstaten gaven meer uit. Luxemburg was met 184 euro lijstaanvoerder.