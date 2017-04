Ouders laten kind uren in snikhete auto in Alkmaar zitten

De man en zijn vrouw waren de stad ingegaan en hadden hun kind achtergelaten in de afgesloten wagen.

Net als in de rest van Nederland was het zondag ook in Alkmaar zonnig en warm. Omstanders belden de politie nadat zij de peuter overstuur in de geparkeerde auto langs de Gedempte Nieuwesloot zagen zitten. Agenten schatten de temperatuur in de auto op zeker 35 graden.

De politie wist de eigenaar van de auto te achterhalen, waarna het bezwete en dorstige meisje kon worden bevrijd. Ze bleek verder gezond.

Volgens de politie was de vader niet erg onder de indruk van het incident. Hij is opgepakt en zit nog vast.