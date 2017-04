Ruime verdubbeling van aantal meldingen ID-fraude

In 393 gevallen ging het om het misbruik van openbare gegevens (adres en/of telefoonnummer) en in 316 gevallen om paspoortfraude. Nog eens 223 meldingen betroffen een ID-kaart en 152 keer was sprake van misbruik van een rijbewijs.

Het meldpunt zegt geen eenduidige verklaring voor de stijging te kunnen geven. Sinds in mei vorig jaar meldingen online kunnen worden gedaan, is een flinke toename zichtbaar.

Daarnaast speelt het toegenomen bewustzijn rond ID-fraude een rol, mede dankzij een overheidscampagne. ''Je kunt dus niet stellen dat er meer ID-fraude plaatsvindt, wel dat het meer wordt gemeld'', aldus een woordvoerster.

Verkeersovertredingen

Een zakenman uit Oss wordt al jaren achtervolgd door ID-fraude. Hij zegt sinds 2012 te worden geconfronteerd met identiteitsroof door een man die zijn computer repareerde en vervolgens tal van gegevens overnam. Sindsdien heeft de Ossenaar te maken met parkeerboetes en verkeersovertredingen die ten onrechte aan hem worden toegeschreven.

Hij is zijn rijbewijs kwijtgeraakt wegens rijden onder invloed door toedoen van de man die zijn identiteit stal. Het CBR weigert dat document terug te geven omdat hij te laat zou zijn geweest met het aantekenen van bezwaar tegen intrekking.

''Mijn cliënt is in de knel geraakt tussen allerlei overheidsinstanties die hem boetes en belastingen opleggen voor overtredingen die hij niet heeft gepleegd'', zegt Sébas Diekstra, advocaat van de zakenman. ''We zijn nu druk bezig hem uit zijn benarde positie te bevrijden.''

Diekstra laat weten dat er een stapel aangiftes is ingediend bij het Openbaar Ministerie, onder meer wegens oplichting en ID-fraude. Dat heeft nog niet geleid tot vervolging van de man die via zijn computer zijn identiteit kopieerde. De verdachte is inmiddels bekend bij de politie. Diekstra heeft ruim vijftig gevallen van misbruik verzameld, die de Ossenaar meer dan 10.000 euro aan persoonlijke schade en tevens zakelijke schade hebben berokkend. Behalve tot het OM heeft hij zich ook tot Nationale ombudsman gewend.