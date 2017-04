Unieke waterkering wordt getest in Spakenburg

De kering is een kunststof wand van driehonderd meter lang, die normaal gesproken in de kade verzonken ligt, maar wel in contact staat met het water in de haven. Als het waterpeil vanuit het Eemmeer stijgt, bijvoorbeeld bij een noordwesterstorm, drijft de kering 80 centimeter omhoog.

Voor de generale repetitie van maandag wordt de hoge waterstand nagebootst door de inlaten aan te sluiten op een waterslang.

De dam in Spakenburg ligt rondom de oude botterhaven en de nieuwe haven. Hij maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is de langste zelfsluitende waterkering ter wereld, althans voorlopig. In Vietnam wordt een zelfsluitende kering aangelegd van vier kilometer.

De 77-jarige kunstenaar en uitvinder Johann van den Noort is de bedenker van de waterkering. Hij ontwierp het systeem in 1995 toen zijn woonplaats Kampen dreigde onder te lopen.