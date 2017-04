Grote brand in woonboerderij Dirkshorn

De brandweer is met groot materieel uitgerukt, meldt Noordhollands Dagblad.

Een woordvoerder liet tegen middernacht weten dat het pand niet meer te redden is. De brandweer zet vooral in op het voorkomen van uitbreiding naar de naastgelegen woning. De bewoners daarvan zijn in veiligheid gebracht.

Vanwege de fikse rookontwikkeling verstuurden de hulpdiensten een NL-Alert. In het waarschuwings-sms'je stond het advies aan mensen uit de buurt om ramen en deuren gesloten te houden.

De rook ging onder meer richting twee bungalowparken verderop. Daar verblijven volgens de brandweer veel Oost-Europese arbeidsmigranten.

Koolmonoxide

Van ontruimingen is vooralsnog geen sprake, maar uit voorzorg houden meetploegen op de parken in de gaten of de concentratie koolmonoxide in de lucht er binnen aanvaardbare grenzen blijft.

Tegen middernacht leek het vuur een heel eind onder controle. Even later werd het sein brand meester gegeven wat betekent dat de brandweer het vuur onder controle heeft. De brandweer verwacht dat het nablussen nog enkele uren in beslag neemt.