Plasterk wil onbeheerde nalatenschap naar Rijkskas

Financiële instellingen, zoals verzekeraars en banken, mogen het geld nu nog houden als zich geen nabestaanden of andere erfgenamen melden.

Jaarlijks overlijden in Nederland honderden mensen zonder dat iemand aanspraak maakt op de nalatenschap. Zo'n onbeheerde nalatenschap wordt soms afgehandeld door het Rijksvastgoedbedrijf, aldus een woordvoerder van het ministerie na een bericht zaterdag in het AD.

Plasterk wil dat banken en verzekeraars hun slapende tegoeden altijd aanmelden bij, of overdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat mogelijk om enkele tientallen miljoenen euro's.

Het bedrijf plaatst elk jaar advertenties in kranten om aandacht te vestigen op zijn bestaan en de mogelijkheden een nalatenschap af te laten wikkelen.

Slapende tegoeden

Plasterk roept financiële instellingen op een voorbeeld te nemen aan de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en RegioBank. De Volksbank - in handen van de Nederlandse staat - vroeg het Rijksvastgoedbedrijf eerder dit jaar om onbeheerde nalatenschappen namens de overheid te beheren.

Gemiddeld duurt het een maand tot een jaar voordat in Nederland of over de grens alsnog een erfgenaam is gevonden.

Wanneer onduidelijk is of zich misschien niet toch iemand meldt, komt het geld terecht in een zogenoemde consignatiekas. Daar blijft het twintig jaar beschikbaar voor rechthebbenden. Vorig jaar kwamen 278 nalatenschappen via het Rijksvastgoedbedrijf in die kas terecht, samen goed voor 545.000 euro.

NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) doet zelf ook onderzoek naar geld van overledenen waarvan niet, of niet meteen duidelijk is wie de rechthebbenden zijn. "Als iemand wil weten of de overledene nog ergens een onbekende bank- of spaarrekening heeft, doen we een rondje langs onze leden, dat zijn vrijwel alle banken in Nederland", aldus een woordvoerder. "Vinden we een rekening dan brengen we de bank en de mogelijke erfgenaam met elkaar in contact." Hij verwijst naar de website slapendetegoeden.nl

De NVB is volgens hem nog niet officieel op de hoogte gebracht van de plannen van Plasterk. "Een verzoek heeft ons nog niet bereikt. Als dat komt, zullen we het met onze leden bespreken."