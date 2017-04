Vijf arrestaties tijdens FC Twente-PSV bij actie tegen drugshandel

Drie mensen zijn aangehouden in het supportershome bij Vak P, de fanatieke aanhang van de Enschedese club, en twee elders buiten stadion de Grolsch Veste. In het supportershome is ook daadwerkelijk drugs aangetroffen, aldus een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Bij doorzoekingen in drie woningen heeft de politie verschillende nepwapens gevonden.

Na de inval in het supportershome werd het onrustig in Vak P en heeft de politie besloten het vak te af te sluiten en te ontruimen. Hierbij zijn vechtpartijen ontstaan en de ME werd ingezet om de rust te herstellen. Een agente raakte gewond toen ze van haar paard getrokken en geschopt en geslagen werd.

De politie onderzoekt ook de relatie met leden van motorbendes die in "full colour" onder de bezoekers in Vak P zijn gesignaleerd, meldt ANP. Daarnaast is een onderzoek ingesteld naar de vernielingen en ongeregeldheden.

Intimidatie

De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in het supportershome. Er is daar volgens de politie geen toezicht op welke personen zich hier ophouden. "Er is sprake van selectief deurbeleid, intimidatie en geweld. Hiermee wordt het gezag ondermijnd van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het stadion", stelt de districtschef Twente van de politie Oost-Nederland. Mogelijk zijn leden van de motorbendes hierbij betrokken.

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, overweegt om het supportershome te sluiten vanwege de aangetroffen drugs. Hij laat weten zich "op zeer korte termijn te beraden op mogelijke bestuurlijke maatregelen".

Misverstand

Tijdens de politieactie werd in eerste instantie het hele stadion ontruimd. De stadionspeaker riep om dat alle supporters het stadion moesten verlaten. Volgens de politie berustte dit op een misverstand: de oproep was alleen bedoeld voor vak P.

Ook werden bezoekers opgeroepen het stadion via andere uitgangen te verlaten. Ook deze oproep was alleen bedoeld voor Vak P. De wedstrijd tussen PSV en FC Twente ondervond geen hinder van de ontruiming.

Supporters op de overige vakken mochten later weer terugkeren naar hun zitplaatsen, maar velen lieten dit na. Volgens de politie was de actie wel "uitgebreid voorbereid" en is daarbij ook goed nagedacht over de mensenstromen uit het stadion.

De politie zegt wel te begrijpen dat het moment van de actie - tijdens de belangrijke wedstrijd tegen de Eindhovenaren- vragen oproept. Maar uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstijd.

'Verrassing'

Overigens wist FC Twente niet dat de politie in actie zou komen. Pas kort voordat de politie ingreep werd de club op de hoogte gesteld. "Het kwam als een verrassing", zei Jan van Halst, algemeen directeur van FC Twente na afloop tegen FOX Sports. "We kregen bericht dat de politie ging ontruimen, maar er werd niet gezegd, waarom, hoe en wat."

"Dat kan de politie nou eenmaal doen als de noodzaak er is. Wij hebben alleen het twitterbericht gezien dat het om drugshandel zou gaan. Ik denk dat we vrijdag uitvoerig geïnformeerd zullen worden door de politie."

De wedstrijd in de Grolsch Veste eindigde in 2-2. Bersant Celina maakte vlak voor tijd gelijk toen een deel van het stadion ontruimd was. PSV heeft daardoor nu een achterstand van vier punten op nummer twee Ajax en zeven punten op koploper Feyenoord.