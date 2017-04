Zonwaarschuwing voor marathonrenners Rotterdam

De meeste recreatielopers zullen rond het middaguur rennen en dus een deel van de afstand slechten bij hogere temperaturen. Weeronline adviseert genoeg te drinken en niet te warme kleding aan te trekken.

De kans dat de marathon vanwege de hitte moet worden stilgelegd, zoals in 2007 het geval was toen tientallen renners onwel werden door de hitte, lijkt echter klein. De temperaturen liepen toen ook op tot 27,1 graden, een hitterecord voor de regio Rotterdam in april.

Volgens meerdere weerdiensten bereikt het kwik op veel plaatsen in het land zondag de 20 graden.

De zon schijnt zondag en er staat slechts een zwak windje uit het zuiden, stelt Weerplaza. De aangevoerde lucht vanaf het continent is droog en zacht. De laagste temperaturen, tussen de 15 en 17 graden, zullen op de Wadden worden gemeten.

Zaterdag droog

Ook zaterdag is het al lekker weer: het blijft droog en vooral in het zuiden en westen schijnt veel zon. In het oosten kan zich nog enige bewolking voordoen.

Na het weekend dalen de temperaturen vermoedelijk weer, omdat er een koude luchtstroom richting Nederland komt. De rest van de week zal het weer wisselvallig tot grillig te noemen zijn.